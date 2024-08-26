Посол ОАЭ в Москве заявил о приверженности расширению прав женщин

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ОАЭ привержены вопросам расширения прав женщин и гендерного равенства, эти темы входят в цели устойчивого развития до 2030 года, заявил в понедельник посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"28 августа объявлен Днем эмиратской женщины в знак признания высокой роли, которую она играет в обществе. Учреждение национального дня в честь женщины в ОАЭ указывает на приверженность Правительства ОАЭ вопросам расширения прав и возможностей женщин и гендерного равенства. Эти вопросы являются одними из важнейших в ОАЭ, входят в повестку дня ООН в качестве целей устойчивого развития до 2030 года, а также включены в Дорожную карту ОАЭ, которая планируется к реализации в краткосрочной перспективе до достижения 100-летнего юбилея образования государства", - сказал посол на приеме по случаю Дня эмиратской женщины в Москве.

Он отдельно поздравил женщин-дипломатов, работающих в посольстве РФ в ОАЭ, отметив, что они "доказали, что они способны к работе в дипломатической стезе, готовы способствовать укреплению наших двусторонних дипломатических отношений с Российской Федерацией".

Посол аль-Джабер напомнил, что 28 августа "чествуется Ее Превосходительство шейха Фатима бинт Мубарак, "мать нации", председатель Всеобщего союза женщин, президент Высшего совета по вопросам материнства и детства, Верховного председателя Фонда развития семьи, за ее усилия и поддержку, которую она оказывает с самого начала основания государства, за ее веру в то, что женщина играет важную роль о построении общества, что она способна преодолеть все трудности".

"Ее Высочество шейха Фатима бинт Мубарак "мать нации" выбрала фразу "действуем сообща во имя завтра" слоганом Дня эмиратских женщин, подтверждая тем самым коллективный подход, которого придерживаются ОАЭ с тех пор, как отцы основатели привили этот курс первым женщинам страны путем привлечения всех слоев общества, население и учреждения к реализации видения государства", - подчеркнул доктор аль-Джабер.

В свою очередь глава отдела по вопросам культуры и СМИ посольства ОАЭ в РФ Наима Альмушаррах в своей речи отметила, что реальное положение эмиратской женщины в мире "достигло больших успехов, особенно в последние десятилетия, и это во многом благодаря стратегиям и программам, принятым в Объединенных Арабских Эмиратах с целью устойчивого расширения прав и возможностей женщин во всех областях".

"Без всякого сомнения, эмиратские женщины являются стратегическим партнером в процессе реализации устойчивого развития, будь то через семейную систему в качестве эталона и образца для подражания для членов своей семьи или через профессиональную и общественную систему, занимая лидирующие позиции в области окружающей среды и устойчивого развития и активно участвуя в общественных инициативах в этой области", - сказала Альмушаррах.

Она отметила, что "женщины в ОАЭ на равных участвуют в гражданской, экономической и политической жизни".

"Женщины также занимают министерские портфели, связанные с расширением прав и возможностей женщин на национальном и глобальном уровнях, в таких сферах, как международное сотрудничество, социальное развитие и общее образование", - отметила Альмушаррах.

Глава отдела вспомогательных служб Шейха Альшеххи в своем выступлении подчеркнула, что "опыт последних пяти десятилетий показал, что эмиратская женщина является не только частью общества, но и выступает в качестве ключевого партнера в процессе развития и процветания ОАЭ".

"Эмиратская женщина была и остается по сей день маяком, освещающим общество Объединенных Арабских Эмиратов. И весь мир смотрит на нее с восхищением и на все достижения, которых она достигла. Она внесла реальный положительный вклад и служит образцом для подражания и примером лидерства. Она показывает миру как она играет ключевую роль в системе развития сообщества в качестве эффективного участника и партнера в содействии всестороннему развитию семьи и общества в целом, а также является источником вдохновения для женщин во всем мире", - резюмировала Альшеххи.