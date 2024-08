Dow Jones вырос и обновил рекордный максимум

S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник: Dow Jones Industrial Average вырос и завершил торги на рекордном максимуме, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего в Джексон-Хоуле в пятницу, утвердили трейдеров во мнении, что американский ЦБ уменьшит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

"Сейчас вопрос не в том, опустит ли ФРС ставку в сентябре, а в том, насколько резко она ее опустит", - говорится в обзоре NatWest Markets, который цитирует The Wall Street Journal.

Статданные, которые будут обнародованы на текущей и следующей неделе, помогут Федрезерву найти ответ на этот вопрос, отмечает аналитик TD Securities Ян Неврузи.

Наиболее важным, по его словам, будет августовский отчет о безработице в США, который выйдет 6 сентября. "Как только мы получим данные по рынку труда за август, мы почти наверняка узнаем, как поведет себя ФРС", - приводит слова Неврузи Market Watch.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал в июле максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США. Этот показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных результатов ряда крупных компаний, в том числе Nvidia Corp., акции которой подешевели на 2,3% по итогам торгов в понедельник.

Также будут обнародованы отчетности Dell Technologies Inc. (-0,3%), Salesforce Inc. (+0,5%), Dollar General Corp. (+0,6%) и ряда других компаний.

Заметный рост среди компонентов Dow Jones в понедельник показали бумаги Chevron Corp. (+0,6%), Dow Inc. (+0,9%), American Express Co. (+1%), а также Caterpillar Inc. (+0,8%).

Акции International Business Machines Corp. подорожали на 1%. По данным китайских СМИ, компания прекращает научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тыс. сотрудников.

ADR китайского производителя электромобилей XPeng Inc. подскочили в цене на 7,1% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Сяопэн Хэ купил ее бумаги на $13,5 млн на прошлой неделе.

Стоимость акций Boeing Co. опустилась на 0,9%. Глава NASA Билл Нельсон заявил в минувшую субботу, что экипаж космического корабля Boeing CST-100 Starliner, застрявший на Международной космической станции (МКС) из-за технических проблем, вернется на Землю в феврале 2025 года на корабле компании SpaceX.

Капитализация Intel Corp. снизилась на 2%. По данным CNBC, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов нанял советников, в том числе Morgan Stanley, чтобы защитить себя от возможных атак инвесторов-активистов. Информации о том, что какой-либо инвестор готовится начать кампанию против Intel, не было.

Цена ADR китайской платформы электронной коммерции PDD Holdings Inc. рухнула на 28,5% по итогам торгов. Квартальная выручка компании оказалась слабее ожиданий рынка. Кроме того, PDD предупредила, что в будущем "рост выручки неизбежно окажется под давлением из-за усиления конкуренции и внешних вызовов".

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 65,44 пункта (0,16%) и составил 41240,52 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 17,77 пункта (0,32%) - до 5616,84 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 152,03 пункта (0,85%) и составил 17725,76 пункта.