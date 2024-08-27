Советник Байдена провел переговоры с главой МИД КНР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, посещающий Пекин на этой неделе, обсудил отношения США и КНР с главой МИД Китая Ван И, сообщают во вторник китайские государственные СМИ.

Ван И отметил, что главной задачей нового раунда переговоров является реализация общих договоренностей, достигнутых лидерами США и КНР Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

Перед встречей Ван И выразил надежду на устойчивое и стабильное развитие отношений между двумя странами. Салливан заявил, что стороны обсудят вопросы, вызывающие споры между Вашингтоном и Пекином.

Салливан пробудет в Китае до четверга.