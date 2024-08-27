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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Испания направит в Африку 500 тыс. доз вакцины от оспы обезьян

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Испания отправит африканским странам 500 тыс. доз вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на минздрав Испании.

В ведомстве отметили, что это примерно 20% от общего запаса подобных вакцин в стране.

Кроме того, минздрав Испании призвал всех членов ЕС пожертвовать по 20% от своих запасов.

"Нет смысла запасаться вакцинами там, где нет проблемы", - указали в испанском ведомстве.

14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

Испания Африка
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