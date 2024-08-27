На Тайване начали возводить ракетные базы для укрепления береговой обороны

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тайванские власти приступили к строительству минимум пяти баз, на которых разместят противокорабельные ракеты производства США Harpoon для усиления обороны побережья, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Четыре базы должны появиться на юге острова - одна в районе города Тайнань, одна в Гаосюне, две в уезде Пиндун. Еще одна база будет на востоке - в уезде Тайдунь. Работы у Тайнаня начались в прошлую среду.

Также власти хотят создать шестую базу на западе в уезде Юньлинь, однако из-за недовольства местных жителей пока данный проект поставлен на паузу.

Кроме ракет Harpoon, на базах можно будет размещать тайванские противокорабельные ракеты "Сюнфэн 2" и "Сюнфэн 3".

SCMP напоминает, что в 2020 году США одобрили продажу властям Тайваня 100 пусковых установок для ракет Harpoon и 400 таких ракет. Ожидается, что на остров они должны поступить к 2026 году, встать на вооружение к 2030 году. Местные власти в 2022 года запросили еще 60 ракет.