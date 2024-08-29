Минобороны КНР призвало США прекратить "военный сговор" с Тайванем

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон отказаться от поддержки идеи независимости Тайваня.

"Китай призывает американскую сторону прекратить военный сговор с Тайванем, вооружение Тайваня и распространение ложных сведений о Тайване", - говорится в пресс-релизе китайского оборонного ведомства, опубликованном в четверг.

"Китай привержен делу обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, однако силы, выступающие за независимость Тайваня, так же не совместимы с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, как огонь с водой", - отмечается в релизе.

Салливан на встрече с Чжан Юся "отметил важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, приверженность США свободе судоходства в Южно-Китайском море, обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России".

Салливан находится с визитом в Пекине с 27 по 29 августа.