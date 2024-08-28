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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

США обеспокоены поддержкой Китаем российского ОПК

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацебзопасности Джейк Салливан на встрече с главой китайского МИД Ван И выразил опасения в связи с поддержкой Китаем оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

"Салливан подчеркнул обеспокоенность по поводу поддержки ОПК России и влияния этих действий на европейскую и трансатлантическую безопасность", - говорится в пресс-релизе Белого дома в среду.

Кроме того, Салливан и Ван И обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе.

"Салливан подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", - отмечается в документе.

Советник американского президента также "подтвердил приверженность США задаче защищать союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР, направленными против законной морской активности Филиппин в Южно-Китайском море".

Также речь шла о ситуации на Ближнем Востоке, в Мьянме и КНДР.

Накануне китайские СМИ сообщали, что Салливан, посещающий Пекин на этой неделе, обсудил с Ван И отношения США и КНР.

Перед встречей Ван И выразил надежду на то, что отношения между двумя странами будут развиваться стабильно и устойчиво. Салливан заявил, что стороны обсудят вопросы, вызывающие споры между Вашингтоном и Пекином.

Салливан пробудет в Китае до четверга.

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