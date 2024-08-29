Советник Байдена и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и Тайване

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Тайване, а также поддержку открытых линий коммуникации, сообщает в четверг Белый дом.

"Они обсудили проблемы, связанные с обеими сторонами (Тайваньского - ИФ) пролива, боевые действия России с Украиной и тему Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Салливан в ходе переговоров в Китае также обсудил вопрос организации телефонного разговора президента Джо Байдена с председателем Си Цзиньпином. Белый дом отмечает, что такой разговор должен состояться в ближайшие недели.

Советник Байдена в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине подчеркнул, что выразил китайским руководителям "серьезную обеспокоенность тем, что Китай поставляет в Россию товары, необходимые для укрепления российского ОПК".

Салливан находится с визитом в Пекине с 27 по 29 августа. Там он провел встречи с несколькими официальными лицами.