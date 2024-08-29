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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Советник Байдена после переговоров в Китае заявил об отсутствии прогресса по Украине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на переговорах в Пекине не увидел прогресса в том, что касается решения украинского кризиса.

"Мы обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту, однако не смогли согласовать конкретный план по его урегулированию посредством дипломатии", - заявил Салливан на пресс-конференции в китайской столице.

Он напомнил, что с точки зрения США невозможно обсуждать украинское урегулирование без участия Киева. "И определять, как нужно урегулировать конфликт мирным путем, будет сама Украина", - считает он.

Салливан находится с визитом в Пекине с 27 по 29 августа. Он провел встречи с официальными лицами, в том числе, с председателем КНР Си Цзиньпином.

Джейк Салливан КНР Пекин США Украина
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