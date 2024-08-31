Вучич не верит, что Сербия станет членом ЕС раньше 2030 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в субботу заявил, что ЕС вряд ли примет его страну в свой блок в ближайшие шесть лет.

"Я желаю Черногории всего наилучшего, но я не думаю, что они станут частью ЕС к 2028 году. То же самое касается и Сербии", - приводят балканские СМИ слова Вучича на конференции в Праге.

На вопрос о том, считает ли он, что Сербия вступит в ЕС до 2030 года, глава государства сказал, что не верит и в эти сроки. Он отметил, что Евросоюз "истощен" темой расширения блока.

"Иногда наши интересы отличаются от интересов ЕС", - добавил Вучич.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, спустя три года она получила статус страны-кандидата.

В настоящее время на вступление в Евросоюз претендуют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория. Кроме того, в ЕС не исключают возможность присоединения к союзу Косово.