Гибель заложников может ускорить переговоры по прекращению огня в секторе Газа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружение в секторе Газа тел шести заложников подчеркнуло актуальность скорейшего достижения соглашения по прекращению огня в анклаве и освобождению всех захваченных движением ХАМАС израильтян, сообщает The Washington Post.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, "США ведут переговоры с Египтом и Катаром о контурах окончательного соглашения, которое они планируют представить сторонам в ближайшие недели, и которое, если стороны конфликта не примут его, может означать окончание переговоров под руководством Америки", пишет газета.

Официальные лица в администрации США заявили, что пока не ясно, повысит ли обнаружение тел шести заложников шансы на то, что Израиль и ХАМАС смогут прийти к соглашению в ближайшие недели.

"Вы не можете бесконечно продолжать переговоры по этому вопросу. В какой-то момент этот процесс должен быть завершен", - сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Он отметил, что США, Египет и Катар работали над окончательным предложением до того, как шесть заложников были найдены мертвыми.

"Это сорвет сделку? Нет. Во всяком случае, это должно придать дополнительную срочность завершающей фазе, на которой мы уже находились", - добавил собеседник издания.

The Jerusalem Post сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время виртуальной встречи с семьями заложников пообещал, "что сделка все еще продвигается, добавив, что переговоры продолжаются".

The Washington Post обращает внимание, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "решили не оказывать публичного давления на Нетаньяху с целью заключения сделки, а вместо этого безоговорочно осудить ХАМАС за гибель заложников, несмотря на то, что израильтяне резко критикуют Нетаньяху". В заявлениях, опубликованных поздно вечером в субботу, и Байден, и Харрис прямо обвинили ХАМАС и не упомянули израильского премьера.

Бывший президент Дональд Трамп - кандидат на пост главы государства от Республиканской партии - использовал обнаружение тел, чтобы раскритиковать Байдена и Харрис за неспособность прийти к соглашению.

"Кризис с заложниками в Израиле происходит только потому, что товарищ Камала Харрис слаба и неэффективна и понятия не имеет, что делает", - написал Трамп в социальных сетях.

Он добавил: "Байден потерпел неудачу, и теперь он проводит свой день на пляже, строя планы, как устранить своего бывшего политического оппонента - меня".

"Израильского кризиса 7 октября никогда бы не произошло, если бы президентом был я" - считает 45-й президент США.