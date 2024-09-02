Байден и Харрис встретятся с американскими участниками переговоров по сектору Газа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис планируют встретиться в понедельник в Белом доме с американской командой по переговорам о заключении соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что встреча была назначена после того, как в секторе Газа были обнаружены тела шести заложников, в том числе гражданина США.

Белый дом заявил, что целью встречи является обсуждение усилий для достижения соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников.

Встреча будет закрыта для журналистов, информирует Fox News. Она состоится на фоне массовых акций протеста в Израиле после сообщений об обнаружении тел. Сотни тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием к премьер-министру Биньямину Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС по освобождению заложников.

По данным организации "Форум семей заложников", в акциях протеста в Израиле приняли участие около 700 тыс. человек, в Тель-Авиве на улицы вышли более 500 тыс. протестующих.

В то же время, как пишет The Washington Post, Байден и Харрис "решили не оказывать публичного давления на Нетаньяху с целью заключения сделки, а вместо этого безоговорочно осудить ХАМАС за гибель заложников, несмотря на то, что израильтяне резко критикуют Нетаньяху". В заявлениях, опубликованных поздно вечером в субботу, и Байден, и Харрис прямо обвинили ХАМАС и не упомянули израильского премьера.

Обнаружение в секторе Газа тел заложников подчеркнуло актуальность скорейшего достижения соглашения по прекращению огня в анклаве и освобождению всех плененных движением ХАМАС, считает издание.