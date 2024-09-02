Нефть Brent подешевела до $76,3 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $76,33 за баррель, что на $0,6 (0,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,89 (2,4%) до $76,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,53 (0,72%) до $73,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (3,1%) до $73,55 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI – на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.

Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.

"У нас по-прежнему есть сомнения в том, что рынку нужны эти поставки, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Опасения в отношении перспектив спроса в Китае вряд ли исчезнут в обозримом будущем".