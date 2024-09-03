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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Британия и США планируют бессрочно продлить договор о сотрудничестве по ядерному оружию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания и США собираются без ограничений по времени продлить Договор о взаимной обороне, который определяет сотрудничество стран в сфере ядерного оружия, и очередной срок действия которого истекает в 2024 году, сообщает во вторник Financial Times (FT).

"Британия и США планируют сохранить на бессрочной основе договор, который регулирует обмен ядерными технологиями между странами в то время, как они приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания, чтобы дать ответ на наращивание арсеналов странами-соперниками", - информирует издание.

FT поясняет, что ранее власти и Великобритании и США рекомендовали отменить прежний срок действия договора в 10 лет и сделать его бессрочным, однако законодательные органы обеих стран еще должны одобрить подобное нововведение.

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Новое британское лейбористское правительство представило документ в парламент 26 июля - спустя три недели после выборов в стране. Тогда глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Великобритания и США "согласились убрать дату истечения срока действия (...) чтобы Договор стал долговременным, обеспечил продолжение сотрудничества". Обе палаты парламента вернулись из летнего отпуска 2 сентября, и Договор о взаимной обороне продлится автоматически, если ни одна из палат парламента в течение 21 дней заседаний не примет резолюции против этого.

В свою очередь президент США Джо Байден в письме от 29 июля к Конгрессу призвал его вновь ратифицировать Договор.

Великобритания и США впервые подписали Договор в 1958 году, позже его продлевали несколько раз. Он считается важнейшим элементом в отношениях стран и уникальным между ядерными державами - с точки зрения степени технологической зависимости двух государств. Однако, напоминает FT, договор предусматривает лишь обмен технологиями и информацией между странами, а не обмен ядерным оружием или контроль одного государства над арсеналами другого.

По данным британского Минобороны, бюджет его департамента, надзирающего за ядерной программой, в следующее десятилетие вырастет на 62% - до $131 млрд. При этом британские власти часто отмечают роль Договора о взаимной обороне в снижении расходов на поддержание боеспособности ядерного оружия. В свою очередь в Конгрессе США ранее оценивали, что на программу модернизации американских ядерных сил, рассчитанную примерно на 30 лет, в год может уходить свыше $75 млрд.

США Великобритания
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