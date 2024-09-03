В Турции арестовали выходца из Косово по подозрению в связях с "Моссадом"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Стамбуле арестовали выходца из Косово, который, по информации турецких властей, содействовал переводу средств на нужды израильской разведслужбы "Моссад", сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в органах безопасности Турции.

"Источники заявили, что стамбульская полиция арестовала Лиридона Реджепи, которого считают менеджером финансовой сети "Моссада" (...) 30 августа его задержали в ходе совместной операции со стамбульской полицией и официально арестовали ранее во вторник", - отмечает издание.

Уточняется, что турецкая Национальная разведывательная организация начала следить за Реджепи сразу после того, как он въехал в Турцию 25 августа этого года. По данным собеседников Daily Sabah, турецкие контрразведчики раскрыли Реджепи после выявления нарушений в его финансовых счетах, которые показали, что он перечислял средства агентам "Моссад" в Турции через компанию Western Union.

Реджепи признался на допросе, что осуществлял денежные переводы. Источники уточнили, что Реджепи переводил деньги агентам израильской разведслужбы, которые снимали цели, интересующие "Моссад", с помощью беспилотников, вели операции психологической войны против палестинских политиков и собирали разведданные о Сирии.

Реджепи стал первым высокопоставленным агентом "Моссад", арестованным в Турции в этом году.

Издание пишет, что операции турецкой разведки показали: агенты "Моссад" в Турции проводят денежные транзакции через Восточную Европу, особенно Косово.

Анкара также обеспокоена тем, что "Моссад" вербует агентов на территории Турции для атаки на иностранных граждан, в то время как СМИ сообщают, что в стране находятся члены палестинского движения ХАМАС.

С января турецкие власти задержали и предъявили обвинения десяткам человек, подозреваемых в связях с "Моссадом", большинство из которых были гражданами Турции. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что большинство подозреваемых обвиняются в "политическом или военном шпионаже" в пользу израильской разведки.

Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Израиль о "серьезных последствиях" в случае, если Израиль будет атаковать представителей ХАМАС на турецкой территории.