Турецкая контрразведка раскрыла ячейку оперативников Моссада

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Турецкая контрразведывательная служба заявила, что раскрыла ячейку оперативников израильского Моссада, действовавших в стране, и задержала семь ее членов, пишет в понедельник газета "Дейли сабах".

Задержанных допросили. Среди них - один израильтянин арабского происхождения и несколько граждан других стран Ближнего Востока.

За израильскими агентами наблюдали в течение нескольких месяцев, операцию вела турецкая контрразведка и антитеррористический отдел полиции Стамбула.

По информации контрразведки Турции, задержанные собирали данные об иностранных гражданах, отслеживая движения транспортных средств с помощью GPS и взламывая сети Wi-Fi.