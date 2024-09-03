РФ и Монголия подписали межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Монголия договорились о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

По итогам переговоров между президентами двух стран, прошедших в монгольской столице, было подписано межправительственное соглашение о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, сообщил сайт Кремля.

Накануне, 2 сентября, было опубликовано распоряжение российского правительства о подписании межправсоглашения. В нем пояснялось, что "под реконструкцией ТЭЦ-3 следует понимать расширение части высокого давления ТЭЦ-3 в г. Улан-Баторе на территории Монголии блоком мощностью 50 МВт (один блок с соответствующей мощностью - ИФ) и строительство блоков 250 МВт (два блока по 125 МВт - ИФ) на месте очереди среднего давления мощностью 48 МВт".

Как сообщалось, проектом займется российское ПАО "Интер РАО". Ценовое предложение долго не согласовывалось, и компания его снижала. Но в итоге в 2021 году "Интер РАО" сообщило, что все-таки разработает ТЭО реконструкции. Тогда отмечалось, что "проект будет реализован путем вывода из эксплуатации устаревшего оборудования и поэтапного ввода 350 МВт новых мощностей (первый этап - 2х50 МВт, второй этап - 2х125 МВт) за счет средств российского государственного экспортного кредита". За кредитной поддержкой этого проекта Монголия обращалась к России еще в 2018 году.

Российские специалисты уже принимали участие в подобных проектах в стране. Так, модернизацией Улан-Баторской ТЭЦ-4 занималась российская "Ротек" (структура "Реновы") и входящий в него "Уральский турбинный завод".

Во вторник, 3 сентября, также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и компания "Хотгор Шанага" (владеет и управляет крупнейшим угольным месторождением на территории Монголии) договорились о совместных инвестициях в проект строительства первой угольной электростанции в аймаке Увс. Как сообщил РФПИ, подписание соответствующего соглашения также состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Проектная мощность ТЭЦ составляет 120 МВт. Ориентировочная стоимость строительства объекта - до 20 млрд рублей. Сейчас Монголия частично закупает электроэнергию в России и Китае, проект строительства угольной электростанции направлен на сокращение энергодефицита с опорой на собственные мощности, пояснялось в сообщении.

РФПИ совместно с партнерами примет участие и в проекте реконструкции ТЭЦ-3, реализация которого повысит надежность снабжения жителей столицы Монголии и сократить энергодефицит, заявил в ходе президентского визита в Улан-Батор гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.