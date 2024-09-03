Египет в июле-августе возглавил рейтинг импортеров российского зерна

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Египет за два месяца текущего сельхозгода (июль-август) импортировал 1,268 млн тонн российского зерна и возглавил рейтинг его крупнейшего покупателя. Об этом сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале, отмечая, что речь идет о промежуточных итогах (данные по 29 августа).

Из этого объема 1,244 млн тонн пришлось на пшеницу, что также самый высокий показатель за два месяца среди стран-покупателей.

На втором месте по закупкам зерна – Саудовская Аравия (1,087 млн тонн), на третьем – Турция (748 тыс. тонн), на четвертом – Иран (634 тыс. тонн), топ-5 замыкает Бангладеш (622 тыс. тонн).

Среди импортеров российской пшеницы на втором месте после Египта – Бангладеш (622 тыс. тонн), на третьем – Турция (556 тыс. тонн), на четвертом – Израиль (459 тыс. тонн), на пятом – Кения (405 тыс. тонн).

Союз экспортеров обращает внимание на то, что Египет "с большим отрывом лидирует в рейтинге импортеров российской пшеницы". Бангладеш, несмотря на внутренние политические потрясения, пока сохраняет прошлогодние темпы импорта пшеницы из РФ. Турция наращивает закупки пшеницы, несмотря на действующий запрет на ее ввоз. Как поясняет союз, речь идет о пшенице, которая закупается не для внутренней переработки, а для реэкспорта в третьи страны.

Хорошие темпы закупок пшеницы набрали также Израиль и Кения, отмечается в комментарии союза.