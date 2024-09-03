Российский турист погиб на тайском курорте

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тело 27-летнего российского туриста обнаружено рядом с пляжем на острове Пхукет в Таиланде, сообщают местные СМИ.

Полиция получила сообщение о находке днем во вторник от сотрудницы местного массажного салона.

Рядом с телом была найдена черная сумка для документов, внутри которой лежал паспорт гражданина РФ, а также паспорт женщины, тоже российской гражданки.

На теле обнаружены резаные и колотые раны по всему телу, синяки на голове и руках. По предварительным данным, причиной смерти стали порезы крупных кровеносных сосудов.

Как пишут издания, ведется расследование. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения и проверяет, подавались ли заявления о пропаже человека. После выяснения причин смерти информация о происшествии будет направлена в посольство РФ.