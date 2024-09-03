США по-прежнему не разрешают Киеву наносить удары американским оружием вглубь РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - США по-прежнему против использования Украиной американского оружия для ударов вглубь территории России, заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается вашего вопроса, то наша политика не претерпела изменений. Я не могу объявить о каких-то новых аспектах", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не изменил ли Вашингтон свою позицию, согласно которой США против нанесения Украиной ударов вглубь российской территории и, следовательно, не предоставляют Киеву дальнобойного оружия.