Поиск

США по-прежнему не разрешают Киеву наносить удары американским оружием вглубь РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - США по-прежнему против использования Украиной американского оружия для ударов вглубь территории России, заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается вашего вопроса, то наша политика не претерпела изменений. Я не могу объявить о каких-то новых аспектах", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не изменил ли Вашингтон свою позицию, согласно которой США против нанесения Украиной ударов вглубь российской территории и, следовательно, не предоставляют Киеву дальнобойного оружия.

США Белый дом Карин Жан-Пьер Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Российский турист погиб на тайском курорте

В правящей партии Турции подтвердили, что Анкара подала заявку в БРИКС

"Дизельный" скандал Volkswagen

Экс-глава Volkswagen Винтеркорн предстал перед судом по делу о дизельном скандале

Экс-глава Volkswagen Винтеркорн предстал перед судом по делу о дизельном скандале

В Турции арестовали выходца из Косово по подозрению в связях с "Моссадом"

Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });