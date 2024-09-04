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Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер уйдет в отставку в июне 2025 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер уйдет в отставку в июне 2025 года, проработав на этом посту максимальный срок в 10 лет, говорится в сообщении ФРБ.

Харкер возглавил ФРБ Филадельфии в 2015 году и считался скорее сторонником мягкой денежно-кредитной политики. До этого он работал деканом Уортонской школы бизнеса при университете Пенсильвании и ректором университета штата Делавэр. В этом году ему исполнится 66 лет.

ФРБ Филадельфии начал поиск кандидатов на пост председателя. Глава ФРБ этого округа получит право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) только в 2026 году.

США ФРБ Филадельфии Патрик Харкер
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