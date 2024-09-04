Макрон пока не назначит премьера и продолжит искать кандидата

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не объявит в среду, как ожидалось ранее, имя нового премьера страны, сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на источники.

Ранее французские СМИ писали, что французский лидер назначит нового главу правительства уже вечером в среду.

При этом, по данным газеты Le Figaro, Макрону пришлось отказаться от кандидатур главы Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана и экс-премьера Франции Бернара Казнева, и поэтому ему нужно найти новых потенциальных претендентов на этот пост.

Согласно источнику Le Figaro из центристского блока, Макрон, вероятно, не объявит имя нового премьера до конца этой недели.

Ранее сообщалось, что президент продолжает консультации с лидерами партий и другими политическими деятелями по вопросу назначения нового премьера, пытаясь понять, подходят ли на этот пост кандидатуры республиканца Ксавье Бертрана или бывшего социалиста и премьера Франции в 2016-2017 годы Бернара Казнёва.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.