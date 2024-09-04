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Госдеп согласен с замечаниями ОБСЕ по поводу выборов в Азербайджане

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - США считают верными замечания Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по поводу прошедших в Азербайджане выборов, заявил в среду представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Мы согласны с выводами и беспокойством наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ по поводу парламентских выборов в Азербайджане 1 сентября. Мы призываем Азербайджан прислушаться к предыдущим рекомендациям ОБСЕ, а также к тем, которые, как мы понимаем, будут сделаны в будущем", - сказал Миллер во время пресс-брифинга.

После проведения выборов в Азербайджане в ОБСЕ заявили, что "выборы не предоставили избирателям реальные политические альтернативы и прошли в правовых рамках, чрезмерно ограничивающих основные свободы и СМИ". Однако в организации отметили, что при этом выборы были хорошо организованы.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, в свою очередь, что заключения БДИПЧ ОБСЕ являются негативными, а "выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией страны и ее законами".

Баку призвал ЕС прекратить вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Согласно оперативным данным ЦИК Азербайджана, по итогам внеочередных парламентских выборов правящая партия "Йени Азербайджан" получает 68 мест в 125-местном Милли Меджлисе. Еще 45 мест получают независимые депутаты, 12 - представители девяти различных политических партий.

Явка на выборах составила 37,27%, борьбу за места в парламенте вели 990 кандидатов.

Госдеп США БДИПЧ ОБСЕ Азербайджан выборы
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