Кобахидзе уверен, что Зурабишвили объявит октябрьские выборы нелегитимными

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что президент Саломе Зурабишвили объявит итоги предстоящих в октябре парламентских выборов нелегитимными.

"Это не возможный, а гарантированный сценарий, и об этом обязательно заявит этот человек (Зурабишвили - ИФ), так как является одним из винтиков, марионеткой радикальной оппозиционной партии "Единое национальное движение", - сказал в эфире телекомпании "Имеди" Кобахидзе.

По его словам, объявление выборов нелегитимными "будет последним заданием" Зурабишвили от оппозиции, так как ее президентский срок истекает в ноябре этого года.

Отвечая на вопрос, не станет ли возможное заявление Зурабишвили о нелегитимности выборов причиной для непризнания итогов выборов в Грузии со стороны международных наблюдателей, Кобахидзе заверил, что выборы будут абсолютно прозрачными.

"Реально сегодня рейтинг нашей партии "Грузинская мечта" составляет около 60%, и об этом знают все, в том числе и наши международные партнеры. В будущий парламент может пройти только одна оппозиционная партия "Единое национальное движение", остальные партии вряд ли преодолеют 5% проходной барьер, поэтому любые обвинения в нелегитимности выборов будут неприемлемы", - считает Кобахидзе.

Премьер добавил, что после выборов правящая партия обязательно начнет судебный процесс по объявлению "Единого национального движения", учрежденного находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, неконституционной политической организацией.