Премьер-министр Грузии не видит у Зурабишвили шансов на переизбрание президентом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у президента страны Саломе Зурабишвили нет никаких шансов переизбраться.

"Согласно рейтингам нашу партию "Грузинская мечта" поддерживают около 60% избирателей, а вся оппозиция набирает на октябрьских парламентских выборах около 20% голосов избирателей. В этих условиях у Саломе Зурабишвили нет никаких шансов второй раз занять пост президента", - сказал Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о желании Зурабишвили второй раз баллотироваться на пост президента.

"Саломе Зурабишвили при ее избрании на пост президента не пользовалась доверием у населения, но благодаря поддержке нашей партии, она все-таки была избрана президентом. Сегодня же она противостоит тем людям, которые ее избрали, перейдя в лагерь радикальной оппозиции", - сказал Кобахидзе.

Несколько дней назад Зурабишвили заявила Le Figaro, что желает стать второй раз президентом, чтобы "вернуть Грузию на европейский путь".

Выборы президента Грузии должны состояться предположительно в ноябре-декабре 2024 года.