Гутерриш заявил о необходимости дать Африке место постоянного члена в СБ ООН

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, что Африка должна войти в состав постоянных членов Совета безопасности ООН

"Это возмутительно, (...) что континент Африка до сих пор не имеет постоянного места в Совете безопасности", - приводят западные СМИ его слова с Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине, в котором участвуют руководители более 50 африканских стран.

Он подчеркнул, что настало время исправить "исторические несправедливости", которые претерпел континент. В то же время он отметил, что государства региона страдают от долгов и не имеют доступа к способам облегчить долговое бремя, им не хватает ресурсов для устойчивого развития и финансирования.

Также Гутерриш указал на экономические успехи КНР, в том числе в борьбе с бедностью, и отметил, что наработанный Китаем опыт и знания могут помочь в "ключевых преобразованиях в продовольственных системах и в сфере обеспечения связи по цифровым каналам".

"И Африка, где находятся некоторые из наиболее динамичных экономик мира, может увеличить до максимума потенциал поддержки Китая в ряде сфер - от торговли до управления данными, финансов и технологий", - резюмировал генсек ООН.

В настоящий момент постоянными членами СБ ООН являются РФ, США, КНР, Великобритания и Франция.