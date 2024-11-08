Квартальная выручка Paramount снизилась на 6%, хуже прогнозов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global Inc. сократил выручку в третьем квартале 2024 года на 6%, причем результат оказался слабее прогнозов рынка.

В июле-сентябре выручка Paramount составила $6,73 млрд против $7,13 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $6,945 млрд.

Чистая прибыль компании упала до $1 млн с $295 млн годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,49 в расчете на акцию с $0,3 на акцию за тот же период прошлого года, превысив средний прогноз экспертов в $0,25 на акцию.

Выручка Paramount в стриминговом сегменте выросла на 10%, до $1,86 млрд. Число подписчиков сервиса Paramount+ увеличилось на 3,5 млн - до 72 млн, тогда как аналитики ожидали подъема показателя выше отметки в 75 млн.

Доход киностудии упал на 34%, до $590 млн, телевизионного бизнеса - снизился на 6%, до $4,3 млрд.

Ранее в 2024 году Paramount Global и Skydance Media объявили о слиянии. В отчете Paramount за третий квартал говорится, что стороны рассчитывают закрыть сделку в первом полугодии 2025 года.

С начала 2024 года капитализация Paramount снизилась на 25%.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.