Нацразведка США заявила, что РФ, Иран и КНР активизировали попытки повлиять на американские выборы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные силы нарастили деятельность, цель которой - повлиять на результаты американских выборов президента, сообщили в пятницу в офисе директора Нацразведки США.

"На фоне того, как мы приближаемся к голосованию в ноябре, иностранные силы нарастили действия, направленные на оказание влияния на выборы. В частности, Россия, Иран и Китай тем или иным способом пытаются усилить раскол в американском обществе в своих собственных интересах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разведсообщество США продолжает отслеживать подобную деятельность. По оценке американских разведслужб, Россия представляет "самую активную иностранную угрозу по оказанию влияния на выборы в этом году".

При этом в Нацразведке США подчеркнули, что пока "не наблюдали никакой иностранной силы, которая пыталась вмешаться непосредственно в сам в процесс проведения выборов".

Выборы президента США состоятся в ноябре.