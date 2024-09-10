Криптомошенники украли у американцев $5,6 млрд в 2023 году

Сумма ущерба подскочила на 45% по сравнению с 2022 годом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американцы потеряли более $5,6 млрд в мошеннических схемах с участием криптовалют в прошлом году, говорится в докладе Федерального бюро расследований (ФБР).

Сумма ущерба подскочила на 45% по сравнению с 2022 годом.

ФБР получило почти 70 тыс. жалоб от жертв финансового мошенничества с использованием биткоинов, эфира и других криптовалют. Наиболее распространенной схемой было инвестиционное мошенничество, на долю которого пришлось $3,96 млрд убытков.

"Децентрализованный характер криптовалюты, скорость осуществления необратимых транзакций и возможность перевода средств по всему миру делают криптовалюту привлекательным средством для преступников, в то же время создавая проблемы с возвратом украденных средств", - отметил Майкл Нордволл, замглавы отдела уголовных расследований ФБР.

Как говорится в докладе, мошенники часто ищут жертв через приложения для знакомств или социальные сети, чтобы завоевать доверие, причем на это могут уйти несколько недель или даже месяцев. После этого они предлагают вложиться в криптовалюту и убеждают граждан использовать подставные сайты или приложения для инвестирования средств, и могут даже вначале позволить выводить небольшие суммы, чтобы усыпить бдительность.

В отдельных случаях после потери денег американцы становятся мишенью фиктивных компаний, обещающих помощь в возврате средств.

Представители ФБР призвали граждан проявлять максимальную осторожность, когда им предлагают инвестиционные советы люди, с которыми они никогда не встречались в реальной жизни.