Президент Грузии заявила о намерении идти на второй срок

Зурабишвили сказала, что хочет вернуть Грузию на европейский путь и помешать сближению Москвы и Тбилиси

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Саломе Зурабишвили заявила, что готова идти на второй президентский срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь.

"Я готова взять на себя большую ответственность и баллотироваться на второй президентский срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь", - сказала президент в интервью французской газете Le Figaro, которое во вторник приводят грузинские СМИ.

Зурабишвили обвинила действующие власти в изменении политического курса с евроинтеграции на сближение с Россией.

"У сегодняшнего грузинского правительства есть очень четкий выбор на сближение с Москвой. Это правительство отказалось от прозападной позиции в пользу связей с Москвой", - заявила она.

Выборы президента Грузии должны состояться предположительно в ноябре-декабре этого года.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что Зурабишвили не является президентом Грузии, так как Конституционный суд обличил ее в нарушении Основного закона страны.

"Зурабишвили является президентом радикальной оппозиции, цель которой - революционным путем прийти к власти", - сказал Кобахидзе.