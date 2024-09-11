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Великобритания предоставит Украине помощь на 600 млн фунтов стерлингов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в среду объявил, что власти Великобритании планируют выделить 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщает телеканал Sky News.

"Министр иностранных дел только что объявил, что правительство Великобритании собирается предоставить Украине поддержку в размере 600 млн фунтов стерлингов", - сообщает телеканал.

Лэмми вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном находится в Киеве.

На прошлой неделе в Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон предоставит Украине комплект легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 млн фунтов стерлингов.

Согласно заявлению ведомства, первую партию ракет LMM Киев получит к концу 2024 года.

Великобритания Украина
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