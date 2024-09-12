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ВМС Британии проследили за проходом российских кораблей через Ла-Манш

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Корабли британских ВМС на этой неделе следовали за кораблями ВМФ РФ, когда они шли в проливе Ла-Манш и Северном море, сообщает британское Минобороны.

"Корабли ВМС Британии провели прошедшую неделю, отслеживая действия российских ВМС, четыре корабля которых проходили через пролив и Северное море", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что такие меры приняли в целях "защиты национальной безопасности Британии".

В частности, во время шестидневной операции фрегат HMS Iron Duke проследовал за подводной лодкой "Новороссийск" и сопровождающим ее буксиром "Евгений Чуров" через пролив Па-де-Кале (продолжение Ла-Манша) в Атлантический океан. Как только российские суда прошли мимо вод Великобритании, фрегат передал слежение ВМС Франции.

Затем фрегат вернулся в Северное море для сопровождения корвета "Стойкий" и танкера "Язь". Позднее Iron Duke передал обязанности по наблюдению патрульному кораблю HMS Tyne у северо-запада Франции.

Помимо этого, сообщает ведомство, накануне два истребителя Eurofighter Typhoon RAF вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух российских самолетов Ту-142, которые летели близ Великобритании. Отмечается, что самолеты РФ не заходили в британское воздушное пространство.

Ла-Манш Великобритания
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