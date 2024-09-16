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США ввели санкции против четырех граждан Грузии за нарушение прав человека

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти США добавили четырех граждан Грузии в санкционные списки за нарушение прав человека, сообщили в понедельник в госдепе.

"США вводят санкции в отношении двух грузинских официальных лиц и двух лидеров экстремистских групп", - сказал представитель госдепа Мэтью Миллер.

Он добавил, что Вашингтон в рамках этого санкционного пакета также вводит визовые ограничения в отношении более чем 60 физлиц. Представитель госдепа не уточнил, что это за люди.

Миллер указал, что ограничительные меры вводятся за "вовлеченность в нарушение прав человека, коррупционные схемы и другие антидемократические действия".

Представитель госдепа подчеркнул, что такие действия противоречат нормам, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

По его словам, США надеются, что власти Грузии "вернутся на путь, который хотят видеть граждане страны".

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