Премьер Грузии назвал "детской обидой" отмену его приглашения на прием Байдена

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "детской обидой" решение американской стороны отменить его приглашение на традиционный ужин с президентом США Джо Байденом.

"Что касается отмененного приглашения на ужин для пожатия руки президенту США, это стало в определенной степени детским шагом. США большое государство и детская обида ему не пристойна", - сказал Кобахидзе в пятницу журналистам.

Он отметил, что когда на ужин к президенту Байдену были приглашены десятки лидеров авторитарных государств и в то же время нет желания встретиться с лидером Грузии, – грузинское общество обязательно сделает выводы.

Премьер также сказал, что с приближением октябрьских парламентских выборов в Грузии все чаще происходят попытки вмешательства в них из-за рубежа.

"Каким бы вмешательство это ни было, оно не сможет оказать влияния на выбор грузинских избирателей", - сказал Кобахидзе.

Премьер-министр подчеркнул, что определенные внешние силы, желающие вернуть во власть в Грузии радикальную оппозицию, руководствуются желанием открыть "второй фронт".

"Гарантированно заявляю, что единственной целью вернуть в Грузии коллективное "Национальное движение" (Партия "Единое национальное движение" учреждена бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили - ИФ) является желание определенных внешних сил открыть у нас "второй фронт", - подчеркнул он.

По его словам, если радикальная оппозиция придет во власть, то уже через неделю в Грузии будет открыт "второй фронт".

"Режим Саакашвили в августе 2008 года начал войну в Цхинвальском регионе, и этот режим позже признал это, поставив подпись под резолюцией Совета Европы. Возвращение во власть этого режима наш народ уже никогда не допустит", - сказал Кобахидзе.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация США отказалась от всех встреч с грузинской делегацией, которая находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.