Блинкен посетит Египет, визит в Израиль не планирует

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен 17-19 сентября посетит Египет для участия в двухстороннем стратегическом диалоге, сообщил госдеп.

В сообщении отмечается, что диалог "направлен на укрепление двусторонних отношений и углубление экономического развития, а также на расширение связей между людьми".

Блинкен также встретится с официальными лицами Египта, чтобы обсудить текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, отметил госдеп.

CNN обращает внимание, что визит Блинкена в регион "не предусматривает остановки в Израиле на фоне растущих сомнений в том, что соглашение о прекращении огня (в секторе Газа - ИФ) и освобождении заложников может быть достигнуто до того, как президент Джо Байден покинет свой пост".

Телеканал отмечает, что ранее госсекретарь традиционно использовал посещение Израиля "для оказания давления на израильское правительство по важнейшим вопросам, связанным с войной".

Во время последнего визита Блинкена в Израиль в августе официальные лица США "выражали оптимизм" по поводу заключения соглашения в ближайшее время, "теперь этот оптимизм (...) в отношении быстрого урегулирования в значительной степени исчез", говорится в сообщении.

CNN считает маловероятным, что поездка Блинкена в Египет "приведет к прорыву в области достижении соглашения", которое зависит от политической воли премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара, "существует скептицизм в отношении того, что кто-то из них хочет достичь соглашения".

Предложение США по поиску решения для преодоления разногласий между Израилем и ХАМАС еще не представлено обеим сторонам, несмотря на заявления о том, что оно близко к завершению.

Так директор ЦРУ Билл Бернс, который на переговорах по Газе возглавляет американскую делегацию, 7 сентября заявил: "Мы представим это подробное предложение, я надеюсь, в ближайшие дни, и тогда посмотрим".

Вашингтон обвиняет ХАМАС и Нетаньяху в том, что после убийства шести заложников в Газе они добавили новые требования к существующему предложению, которое США пока не раскрыли, отмечает CNN.

На прошлой неделе Блинкен сказал, что стороны "столкнулись с несколькими проблемами (...) которые, по нашему мнению, являются сложными, но полностью разрешимыми".

"Прямо сейчас мы интенсивно работаем с нашими египетскими и катарскими коллегами, чтобы совместными усилиями устранить все оставшиеся пробелы. И в ближайшее время, очень скоро, мы представим это сторонам и посмотрим, что они скажут", - заявил дипломат.

Тем не менее советник Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе признал, что остается неясным, "сможем ли мы прийти к соглашению".