Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Корабли береговой охраны Китая прибыли во Владивосток для совместных учений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Два корабля Береговой охраны КНР прибыли во Владивосток, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

"С 16 по 20 сентября по приглашению Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке находятся корабли Береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань". В ходе визита запланированы ряд мероприятий, в том числе совместные учения и патрулирование", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Во вторник состоялась торжественная церемония встречи китайских кораблей.

МИД РФ КНР Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме заявили, что Байден провел "сердечный" телефонный разговор с Трампом

Подозреваемому в попытке нападения на Трампа грозят 20 лет тюрьмы и штрафы в $500 тыс.

Подозреваемому в попытке нападения на Трампа грозят 20 лет тюрьмы и штрафы в $500 тыс.

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Последние американские военные покинули Нигер

Трамп заявил, что высказывания Байдена и Харрис спровоцировали попытку покушения на него

Трамп заявил, что высказывания Байдена и Харрис спровоцировали попытку покушения на него

Президент Ирана заявил, что Тегеран не поставлял оружия России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Президент Литвы предложил денонсировать два договора с РФ

Асад и Шойгу обсудили международную безопасность

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });