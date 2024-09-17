Корабли береговой охраны Китая прибыли во Владивосток для совместных учений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Два корабля Береговой охраны КНР прибыли во Владивосток, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

"С 16 по 20 сентября по приглашению Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке находятся корабли Береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань". В ходе визита запланированы ряд мероприятий, в том числе совместные учения и патрулирование", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Во вторник состоялась торжественная церемония встречи китайских кораблей.