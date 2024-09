Dow Jones вырос и обновил рекордный максимум, Nasdaq снизился

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average уверенно вырос по итогам торгов в понедельник, обновив рекордный максимум. S&P 500 завершил сессию в небольшом плюсе, Nasdaq Composite снизился.

На этой неделе все внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет во вторник-среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку, однако величина снижения остается под вопросом, пишет Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается трейдерами в 63%, по данным CME FedWatch.

"Ключевой вопрос сейчас не в том, снизит ли ФРС ставку, а в том, насколько она ее снизит, - отмечает аналитик Russell Investments Бэйчэнь Линь. - Мы по-прежнему считаем, что более вероятным является уменьшение ставки на 25 б.п.".

Несмотря на сигналы охлаждения рынка труда США, ситуацию нельзя назвать тяжелой, говорит эксперт.

На этой неделе также будет опубликован ряд важных статданных, в том числе, отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в США.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones в понедельник оказались акции Intel Corp. (+6,4%), Merck & Co. Inc. (+2,5%), Cisco Systems Inc. (+2,5%), Visa Inc. (+1,1%).

Бумаги Apple Inc. подешевели на 2,8% на информации о том, что продажи iPhone 16 за первый уикенд были на 12,7% ниже по сравнению с реализацией моделей 15-й серии год назад.

Капитализация производителя контактных линз и другой офтальмологической продукции Bausch+Lomb Corp. подскочила на 13,6%. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, компания ищет потенциальных покупателей, стремясь полностью отделиться от своей материнской компании Bausch Health Cos.

Бумаги Boeing Co. опустились в цене на 0,8%. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения. Агентство опасается, что массовая забастовка работников компании негативно отразится на ее денежном потоке. Между тем, S&P Global Ratings заявило, что забастовка пока не влияет на рейтинги Boeing.

Стоимость акций Target Corp., владельца одной из крупнейших в США сети дисконтных магазинов, выросла на 1%. Ритейлер объявил, что наймет дополнительно порядка 100 тыс. сезонных сотрудников для работы во время праздничного периода.

Капитализация Micron Technology Inc. снизилась на 4,4% вслед за ухудшением прогнозной цены бумаг компании аналитиками Morgan Stanley до $100 со $140. Эксперты сохранили рекомендацию "держать" для акций Micron.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 228,3 пункта (0,55%) и составил 41622,08 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 7,07 пункта (0,13%) - до 5633,09 пункта.

Nasdaq Composite упал на 91,85 пункта (0,52%) и составил 17592,13 пункта.