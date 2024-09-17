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В Белоруссии физлицам запретили покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал во вторник указ "Об обращении цифровых знаков (токенов)", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ принят в целях повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

"Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - резидентов ПВТ (Парка высоких технологий - ИФ), на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников)", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что указ будет способствовать развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках.

Белоруссия Александр Лукашенко
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