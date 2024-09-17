Сеть Chipotle тестирует роботов для чистки авокадо и приготовления салатов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill в своих калифорнийских заведениях тестирует двух "коллаборативных роботов", или "коботов", говорится в ее пресс-релизе.

Кобот Autocado, разработанный в сотрудничестве с Vebu, чистит и разрезает авокадо, удаляет косточки перед его ручным пюрированием для приготовления гуакамоле. В среднем на обработку одного авокадо у него уходит 26 секунд. В этом году Chipotle планирует использовать порядка 129,5 млн фунтов (58,5 тыс. тонн) авокадо.

Другой кобот - Augmented Makeline - разработан в сотрудничестве с Hyphen и автоматизирует приготовление боулов (блюда в глубоких мисках) и салатов, на которые приходится около 65% всех цифровых заказов Chipotle.

Chipotle инвестировала в Vebu и Hyphen через свой венчурный фонд объемом $100 млн. Размер инвестиций не уточняется.

Рестораны Chipotle работают в США, Великобритании, Канаде, Германии и Франции, специализируются на приготовлении буррито и тако.