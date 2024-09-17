Поиск

Сеть Chipotle тестирует роботов для чистки авокадо и приготовления салатов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill в своих калифорнийских заведениях тестирует двух "коллаборативных роботов", или "коботов", говорится в ее пресс-релизе.

Кобот Autocado, разработанный в сотрудничестве с Vebu, чистит и разрезает авокадо, удаляет косточки перед его ручным пюрированием для приготовления гуакамоле. В среднем на обработку одного авокадо у него уходит 26 секунд. В этом году Chipotle планирует использовать порядка 129,5 млн фунтов (58,5 тыс. тонн) авокадо.

Другой кобот - Augmented Makeline - разработан в сотрудничестве с Hyphen и автоматизирует приготовление боулов (блюда в глубоких мисках) и салатов, на которые приходится около 65% всех цифровых заказов Chipotle.

Chipotle инвестировала в Vebu и Hyphen через свой венчурный фонд объемом $100 млн. Размер инвестиций не уточняется.

Рестораны Chipotle работают в США, Великобритании, Канаде, Германии и Франции, специализируются на приготовлении буррито и тако.

США Chipotle
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Более 310 тыс. человек подписали петицию с призывом к импичменту Макрона

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

Восемь человек погибли, не менее 2,7 тысяч ранены при взрывах пейджеров в Ливане

СМИ сообщили, что Шойгу прибыл в Иран

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы"

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Грузинский парламент принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Конгрессмены США призвали Белый дом ввести санкции на импорт гелия из РФ

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Фракция ХДС/ХСС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера Германии

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });