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В Боливии 26 человек пострадали в столкновениях сторонников нынешней власти и экс-президента

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 человек получили травмы во время столкновений, которые возникли во время протестного марша на Ла-Пас, организованного сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса, сообщили в ночь на среду боливийские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Марию Кастро.

"К этому моменту поступила информация о 26 пострадавших. Мы продолжаем попытки оказать помощь людям, которые в ней нуждаются", - сказала она.

Согласно официальным данным, медики зафиксировали у пострадавших черепно-мозговые травмы и переломы. Среди пострадавших есть и сотрудники полиции.

В марше принимают участие до 10 тыс. сторонников Моралеса.

Столкновения между сторонниками Моралеса и нынешнего президента страны Луиса Арсе, который в правительстве Моралеса был министром финансов, произошли в 200 км от Ла-Паса, участники беспорядков использовали динамитные и газовые шашки, петарды и камни.

Участники марша в поддержку Моралеса обвиняют нынешние власти Боливии в том, что страна оказалась в затяжном экономическом кризисе. Они скандировали лозунги в поддержку экс-президента: "Эво, Боливия хочет, чтобы ты вернулся!" в то время как сторонники Арсе в ответ называли Моралеса "предателем, время которого прошло".

Сам Арсе и министры его правительства обвинили Моралеса в желании организовать переворот. Арсе отверг сообщения о том, что полиция использовала силу против участников мирного протеста, утверждая, что именно сотрудники правопорядка первыми оказались под ударом.

Моралес в свою очередь заявил, что власти направили хорошо экипированных полицейских на встречу протестующим, отметив, что именно сотрудники органов правопорядка первыми атаковали участников марша. Моралес подчеркнул, что правительство Арсе не уважает законы и права человека в стране.

Ранее Арсе обвинил Моралеса в желании вернуться к власти незаконным путем и использовать для этого перекрытие дорог. В горной части страны, где расположена и фактическая столица Ла-Пас, перекрытие дорог является исторической традиционной эффективной мерой воздействия на власти.

Боливия Эво Моралес Ла-Пас Луис Арсе
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