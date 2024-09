JPMorgan может стать новым партнером Apple в программе выпуска кредитных карт

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co. может стать новым партнером Apple Inc. в программе выпуска кредитных карт компании, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Стороны начали переговоры ранее в этом году и продвинулись в них за последние недели, отмечают источники. Тем не менее, по их словам, до заключения соглашения может пройти не один месяц. Ключевые детали партнерства (в том числе цена сделки) по-прежнему не согласованы, говорят источники.

Apple разорвала соглашение с предыдущим партнером в этом проекте – Goldman Sachs Group Inc. – в прошлом году.

С тех пор компания вела переговоры с рядом других финкомпаний, в том числе с Synchrony Financial и Capital One, чтобы оценить потенциальный интерес к ее кредитной программе.

В программе кредитных карт Apple участвует более 12 млн человек, общий объем непогашенных остатков по картам, выпущенным Goldman для компании, составляет порядка $17 млрд, отмечает WSJ.