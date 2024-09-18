Китай ввел санкции против девяти компаний США из-за продажи оружия тайванским властям

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая включили в санкционные списки девять компаний США, связанных с оборонным сектором, из-за поставок вооружений властям Тайваня. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление китайского МИД.

В ведомстве уточнили, что санкции затронули, в частности, компанию Sierra Nevada Corporation – подрядчика в сфере аэрокосмической и национальной безопасности – и Stick Rudder Enterprises LLC.

Санкции вступают в силу в среду. Они предусматривают замораживание активов. Кроме того, организациям и физлицам в Китае запрещено вести с ними дела.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.