Боррель поддержал резолюцию ГА ООН с требованием к Израилю покинуть Палестину

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об "огромном значении" принятия Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции, требующей от Израиля покинуть палестинские территории.

"Голосованием 124 стран Генеральная Ассамблея ООН решительно подтвердила свою приверженность реализации права палестинского народа на самоопределение, включая его право на независимое и суверенное государство, живущее бок о бок в мире и безопасности с Израилем согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в опубликованном в среду вечером заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Боррель призвал "к прочному и устойчивому миру" и подтвердил, что "ЕС не признает изменения границ 1967 года, а также суверенитета Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года, если это не будет согласовано сторонами".

Ранее в среду сообщалось, что Генассамблея ООН проголосовала за предложенную палестинцами резолюцию, призывающую Израиль в течение года покинуть палестинские территории.

Согласно информации ООН, резолюцию поддержали 124 страны, в том числе Россия. 14 государств, включая США и Израиль, выступили против, еще 43 воздержались.

Резолюция призывает, в частности, "чтобы Израиль прекратил незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории (...) и сделал это не позднее, чем через 12 месяцев после принятия резолюции".

В документе говорится о необходимости прекращения Израилем создания новых поселений на палестинских территориях. Резолюция также призывает Израиль вернуть палестинской стороне территории, занятые с 1967 года по настоящее время.

Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, не являются обязательными к исполнению.

В израильском МИД заявили в среду, что эта резолюция не поспособствует урегулированию конфликта в секторе Газа.