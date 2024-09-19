Поиск

Китай вывел на орбиту два навигационных спутника системы Beidou

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг успешно вывела на орбиту два спутника для пополнения орбитальной группировки навигационной системы Beidou. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" была запущена с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 09:14 по пекинскому времени (в 04:14 по Москве).

На заданную орбиту выведены 59-й и 60-й навигационные спутники Beidou.

Аппараты разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Они будут выполнять роль резервных спутников для аппаратов третьего поколения Beidou - их задача поддерживать стабильную и беспрерывную работу системы в случае выхода из строя других спутников.

Система Beidou входит в четверку глобальных спутниковых навигационных систем, которая предоставляет коммерческие услуги клиентам по всему миру. Ее формирование началось в 2000 году с выведения на орбиту аппаратов первого поколения Beidou-1, которые покрывали внутренние нужды Китая в передаче кратких сообщений между пользователями и обеспечивали высокоточное местоопределение.

В настоящий момент Китай нацелен на пополнение группировки спутниками третьего поколения, которые смогут обеспечивать высокую точность позиционирования, поддерживать глобальную и региональную передачу кратких сообщений и определять координаты цели.

Также аппараты третьего поколения планируется использовать для создания глобальной системы оповещения в случае возникновения катастроф и системы поиска и спасения людей по всему миру.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent незначительно поднялась до $73,73 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Харрис и Трамп планируют встретиться с Зеленским во время его визита в США

Иранские хакеры отправили информацию о кампании Трампа штабу Байдена

Палата представителей США отклонила предложение спикера о финансировании правительства

Палата представителей США отклонила предложение спикера о финансировании правительства
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв взрывов средств связи в Ливане превысило 30 человек

Во время взрывов в Ливане погибли 14 человек, более 450 пострадали

ФРС снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75-5%

Что произошло за день: среда, 18 сентября

Девять человек погибли, более 300 пострадали при новых взрывах в Ливане

Девять человек погибли, более 300 пострадали при новых взрывах в Ливане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });