Китай вывел на орбиту два навигационных спутника системы Beidou

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг успешно вывела на орбиту два спутника для пополнения орбитальной группировки навигационной системы Beidou. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" была запущена с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 09:14 по пекинскому времени (в 04:14 по Москве).

На заданную орбиту выведены 59-й и 60-й навигационные спутники Beidou.

Аппараты разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Они будут выполнять роль резервных спутников для аппаратов третьего поколения Beidou - их задача поддерживать стабильную и беспрерывную работу системы в случае выхода из строя других спутников.

Система Beidou входит в четверку глобальных спутниковых навигационных систем, которая предоставляет коммерческие услуги клиентам по всему миру. Ее формирование началось в 2000 году с выведения на орбиту аппаратов первого поколения Beidou-1, которые покрывали внутренние нужды Китая в передаче кратких сообщений между пользователями и обеспечивали высокоточное местоопределение.

В настоящий момент Китай нацелен на пополнение группировки спутниками третьего поколения, которые смогут обеспечивать высокую точность позиционирования, поддерживать глобальную и региональную передачу кратких сообщений и определять координаты цели.

Также аппараты третьего поколения планируется использовать для создания глобальной системы оповещения в случае возникновения катастроф и системы поиска и спасения людей по всему миру.