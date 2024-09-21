Российские военные сообщили о 15 нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Игнасюк на брифинге в субботу.

По его словам, в районе Эт-Танф за сутки "зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: двумя парами истребителей F-15 (два раза) и парой штурмовиков А-10 (два раза)".

Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве, сказал Игнасюк.