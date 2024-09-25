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Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-Эз-Зор, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"ВКС России нанесли удары в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк на брифинге в среду.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Алеппо - один обстрел.

В провинции Латакия в результате сброса четырех взрывных устройств с беспилотника боевиков в районе населенного пункта Хакур-Тахтани ранены двое сирийских военнослужащих, сообщил замруководителя ЦПВС.

Он заявил также, что за сутки со стороны авиации возглавляемой США коалиции зафиксировано семь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки отмечено 12 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (три раза) и парой штурмовиков А-10 (три раза).

"Подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Игнасюк.

ВКС России Алеппо Дейр-эз-Зор Идлиб
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