В Пакистане при взрыве в мусульманской школе погибли шесть человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На северо-западе Пакистана при взрыве в крупном медресе погибли шесть человек, сообщает "Аль-Арабийя".

Еще несколько человек получили ранения, в том числе руководитель школы Хамид-уль-Хак, сын покойного Сами-уль-Хака, считающегося духовным отцом талибов. Телеканал сообщает, что он находится в критическом состоянии.

Эта исламская школа в прошлом была известна близкими связями с афганскими талибами (афганское движение "Талибан" запрещено в России), ее до сих пор связывают с исламскими радикалами.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

"Аль-Арабийя" напоминает, что центральным властям Пакистана приходится противостоять как исламским радикалам, так и боевикам из нацменьшинств, стремящихся к самоуправлению, поскольку, по их мнению, правительство несправедливо распределяет доходы от природных ресурсов.