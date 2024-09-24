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Paramount уволит около 2 тыс. сотрудников в США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Медиакомпания Paramount Global планирует сократить штат в США на 15%, уволив порядка 2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении руководства компании сотрудникам, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Увольнения станут частью озвученного ранее плана по снижению расходов на $500 млн в год. Это второй раунд сокращения штата, после этого план по увольнениям будет выполнен на 90%.

"Как и вся медиаиндустрия, мы работаем над повышением рентабельности стримингового бизнеса, в то же время адаптируясь к меняющимся условиям в традиционном сегменте", - написали Джордж Чикс, Крис Маккарти и Брайан Роббинс, вместе исполняющие обязанности главного исполнительного директора.

Paramount находится в процессе слияния со Skydance Media в рамках сделки, в результате которой будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд. Закрытие сделки ожидается в первой половине следующего года.

Paramount Global США
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