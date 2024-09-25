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Минюст США обвинил Visa в нарушении антимонопольного законодательства

Минюст США обвинил Visa в нарушении антимонопольного законодательства
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Visa Inc., обвинив компанию в неправомерном использовании доминирующего положение на рынке платежных систем, пишет CNBC.

По мнению властей, Visa заключала эксклюзивные соглашения с партнерами и препятствовала появлению новых игроков на рынке, тем самым вынудив американских потребителей и продавцов платить миллиарды долларов дополнительных сборов в течение более десятка лет.

"Мы считаем, что Visa незаконно получила возможность взимать сборы, которые значительно превышают те, что она могла бы получать на конкурентном рынке", - заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

"Продавцы и банки перекладывают эти издержки на потребителей, либо повышая цены, либо снижая качество обслуживания. В результате незаконное поведение Visa влияет не только на цену отдельных товаров, но и на стоимость практически всего", - добавил генпрокурор.

Совокупная капитализация Visa и её менее крупного конкурента Mastercard Inc. резко выросла за последние два десятилетия и достигла примерно $1 трлн на фоне перехода покупателей к использованию кредитных и дебетовых карт вместо наличных денег.

По данным Минюста, более 60% расходных операций в США проходят через систему Visa, что приносит компании ежегодно около $7 млрд комиссионных сборов за обработку этих операций.

Власти полагают, что Visa намеренно включала в соглашения с партнерами условия, не позволяющие им переходить к конкурирующим операторам платежных систем, предлагающим более низкие комиссионные. Кроме того, компания могла платить крупным ИТ-компаниям, включая Apple Inc., PayPal Holdings и Block Inc., сотни миллионов долларов в год за то, чтобы они не выводили на рынок собственные аналоги её сервисов.

В 2021 году американские антимонопольные регуляторы заблокировали поглощение Plaid со стороны Visa, предлагавшей за финтех-стартап $5,3 млрд. В марте этого года Visa и Mastercard договорились ограничить размер комиссии и разрешить продавцам взимать плату с клиентов за использование кредитных карт.

Акции Visa упали на 5,5% по итогам торгов во вторник.

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