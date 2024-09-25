Макрон заявил, что Франция продолжит помогать Украине

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что в общих интересах международного сообщества восстановить Украину в ее правах и выстроить справедливый и устойчивый мир.

"Франция продолжит делать все от нее зависящее, чтобы Украина выстояла, оказалась вне опасности и добилась справедливости. Она продолжит поставлять ей необходимое для ее обороны оснащение, и вместе со своими союзниками и наиболее близкими партнерами Франция поддержит (...) сопротивление украинского народа и обязуется помочь ему достичь долгосрочной безопасности", - сказал Макрон, чье выступление транслировалось на сайте Елисейского дворца.