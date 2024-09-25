Поиск

Макрон заявил, что Франция продолжит помогать Украине

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что в общих интересах международного сообщества восстановить Украину в ее правах и выстроить справедливый и устойчивый мир.

"Франция продолжит делать все от нее зависящее, чтобы Украина выстояла, оказалась вне опасности и добилась справедливости. Она продолжит поставлять ей необходимое для ее обороны оснащение, и вместе со своими союзниками и наиболее близкими партнерами Франция поддержит (...) сопротивление украинского народа и обязуется помочь ему достичь долгосрочной безопасности", - сказал Макрон, чье выступление транслировалось на сайте Елисейского дворца.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана
Обострение палестино-израильского конфликта

В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });